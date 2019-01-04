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Мать Дениса Тена дала показания в суде

4 Января 2019 11:46 388
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Мать Дениса Тена дала показания в суде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве Дениса Тена. В своем показании мама фигуриста Оксана Тен привела свои доводы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам мамы фигуриста, у Дениса день был расписан по часам.  21 числа он должен был вылететь в Астану. 22 числа мы должны были улетать в Канаду. У нас имелись на руках билеты.

По словам мамы Дениса Тена, у автоворов изначально не было цели воровать зеркала. По словам свидетеля, про которого говорила Оксана Тен, когда Денис уже упал,  зеркала лежали на видном месте. «Им не нужны были зеркала. Это не воришки. У Дениса с собой были вещи, которые стоят дороже, чем зеркала его машин. Но они не взяли ничего. Они даже не использовали тот самый нож, который якобы купили в «Магнуме» специально для воровства».

 

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Ключевые слова: Денис Тен, судебный процесс, Алматы,
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Автор:

Гульзат Сахова

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