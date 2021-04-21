Мать бросила двухлетнего ребенка на улице в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы нашли двухлетнего ребенка, которого бросила мать, передает корреспондент МИА Казинформ.

В социальных сетях распространилась информация о маленьком мальчике, который был найден на улице.

В департаменте полиции сообщили, что малыша обнаружил мужчина в ночь на 20 апреля на остановке по улице Северное кольцо. Он забрал его на ночь к себе домой, помыл и переодел. А на следующий день пришел в полицию и рассказал о найденыше.

Полицейские вызвали скорую помощь, ребенок был доставлен для обследования во 2-ую детскую клиническую больницу. Сейчас он находится там.

«Личность матери предположительно установлена. Мальчик кроме слова мама ничего не говорит. Соответственно имени своего тоже не может сказать. Сотрудники отдела ювенальной полиции управления полиции Жетысуского района занимаются сейчас поисками мамы. В управлении полиции Алатауского района сообщили, что ранее она несколько раз оставляла этого малыша. Женщину несколько раз приводили на комиссию по защите прав детей, но выводов она не сделала», - отметили в полиции.