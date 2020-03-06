Мать 16 детей стала почетным гражданином Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске живет необычная многодетная семья, у супругов – 16 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии Международного женского дня 8 марта, аким областного центра Жаксылык Омар встретился с матерью-героиней Наталье Красильниковой и вручил ей звание «Почетный гражданин города Усть-Каменогорска».

«Человек, посвятивший всю свою жизнь будущему детей, укреплению семьи и воспитанию честных, добропорядочных, трудолюбивых членов общества, несомненно достоин величайшего уважения. От лица горожан поздравляю Наталью Анатольевну и желаю всего самого наилучшего», - поздравил мать-героиню в Instagram Жаксылык Омар.

Кроме того, аким города встретился с Анастасией Городко – уроженкой Усть-Каменогорска и восходящей звездой мирового спорта. Ж.Омар рассказал, что на днях Анастасия вернулась из Тайвалкоски (Финляндия), где проходил кубок Европы по фристайл-могулу, где спортсменка набрала рекордное количество очков и стала бесспорным победителем соревнований.

«Анастасии желаю больших побед и подняться на олимпийский пьедестал», - поздравил спортсменку аким Усть-Каменогорска.



