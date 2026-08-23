«Генерал әже» пришла на выборы в Курултай в Мангистауской области

80-летняя Сарсенбиби Утешова, известная как «Генерал әже», пришла на избирательный участок в Мунайлинском районе Мангистауской области. Мать 12 детей, бабушка 27 внуков и 76 правнуков приняла участие в голосовании на выборах в Курултай, передает агентство Kazinform.

Уважаемая бабушка, служащая примером для многих благодаря своему богатому жизненному опыту, отметила, что участие в выборах — это важное проявление ответственности каждого гражданина за будущее страны.

80-летняя «Генерал әже», ставшая летописью целой династии, вырастила и воспитала 12 детей, сегодня является опорой крепкой семьи, подавая пример 27 внукам и 76 правнукам. Сохраняя преемственность поколений и семейные ценности, почтенная бабушка представляет собой яркий образец мудрости, доброты и национального воспитания.

Фото: акимат Мангистауской области

Сарсенбиби Утешова, уделявшая особое внимание воспитанию подрастающего поколения на протяжении всей своей сознательной жизни, и сегодня не остается в стороне от жизни общества, принимая активное участие в важных общественно-политических инициативах страны.