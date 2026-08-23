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    «Генерал әже» пришла на выборы в Курултай в Мангистауской области

    80-летняя Сарсенбиби Утешова, известная как «Генерал әже», пришла на избирательный участок в Мунайлинском районе Мангистауской области. Мать 12 детей, бабушка 27 внуков и 76 правнуков приняла участие в голосовании на выборах в Курултай, передает агентство Kazinform.

    Мать 12 детей «Генерал әже» проголосовала на выборах в Курултай
    Фото: акимат Мангистауской области

    Уважаемая бабушка, служащая примером для многих благодаря своему богатому жизненному опыту, отметила, что участие в выборах — это важное проявление ответственности каждого гражданина за будущее страны.

    80-летняя «Генерал әже», ставшая летописью целой династии, вырастила и воспитала 12 детей, сегодня является опорой крепкой семьи, подавая пример 27 внукам и 76 правнукам. Сохраняя преемственность поколений и семейные ценности, почтенная бабушка представляет собой яркий образец мудрости, доброты и национального воспитания.

    «Генерал әже» пришла на выборы в Курултай в Мангистауской области
    Фото: акимат Мангистауской области

    Сарсенбиби Утешова, уделявшая особое внимание воспитанию подрастающего поколения на протяжении всей своей сознательной жизни, и сегодня не остается в стороне от жизни общества, принимая активное участие в важных общественно-политических инициативах страны.

    — Не оставаться равнодушными к судьбе страны, сделать свой выбор — долг каждого гражданина. Ради светлого будущего следующих поколений нам необходимо активно участвовать в сегодняшней политической кампании. Каждый гражданин своим голосом может внести вклад в завтрашний день страны, — сказала Сарсенбиби Утешова.

    Выборы-2026 Казахстанцы Регионы Казахстана Выборы в Курултай Общество Мангистауская область
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор