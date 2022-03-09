Мастерство в стрельбе и лыжной гонке показали женщины-гвардейцы Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На базе Военной Академии Национальной гвардии РК подвели итоги Первенства по зимнему Президентскому многоборью. Примечательно, что свои спортивные навыки в этот раз показали не только мужчины, но и женщины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

В соревнованиях принимали участие команды-региональные командования: «Орталық», «Оңтүстік», «Батыс», «Шығыс», Академии Национальной гвардии, а также команды воинских частей 5573, 6654 3656 и 6636. Всего в чемпионате приняли участие около 60 спортсменов со всего Казахстана.

Гвардейцы-спортсмены соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, в подтягивании на перекладине, в лыжной гонке на 10 километров и эстафете патрулей. Также военнослужащие показали свои спортивные навыки по гиревому двоеборью в толчке и в рывке.

В течение трех дней напряженная борьба между участниками велась на каждом этапе троеборья, как в личном, так и в командном зачете. Победители определились по наибольшей сумме очков, набранных в каждой дисциплине. По итогам соревнования в общекомандном зачете золота удостоилась команда Академии Национальной гвардии, серебро–региональное командование «Орталық», тройку сильнейших замкнула команда воинской части 5573.

В личном зачёте чемпионата по зимнему Президентскому многоборью чемпионом стал старший преподаватель кафедры физической подготовки и спорта Академии Нацгвардии подполковник Максат Нусупов, среди женщин победительницей стала военнослужащая воинской части 6637 рядовой Оксана Барсай.

- Для женщин-военнослужащих не должно быть исключений в спорте, обязана быть меткой, быстрой, сильной. Скидок на то, что ты женщина, быть не должно. В основном обращаю внимание на стрельбу и лыжную гонку. Это очень тяжелый вид спорта. Самый основной вид спорта в многоборье. Впервые участвую, на таких республиканских соревнованиях, я поставила перед собой главную цель: во всех видах упражнений постараться занять только призовые места, - сказала Оксана Барсай.

По итогам соревнования по гиревому двоеборью в своих весовых категориях стали победителями курсант 4 курса Академии Нацгвардии рядовой Дархан Сағынтай ( до 63 кг), специалист (гранатометчик) воинской части 6654 рядовой Сергей Брылевский (до 73 кг), курсант 3 курса Академии Нацгвардии сержант Касен Оразбай (до 85 кг), специалист (наводчик) воинской части 6506 рядовой Жамбыл Оспанов (свыше 95 кг).

В общекомандном зачете по гиревому двоеборью победителями в командном зачете стали военнослужащие Академии Национальной гвардии. Второе место заняла команда регионального командования «Оңтүстік». Почетное третье место завоевала команда регионального командования «Орталық».

-Эти соревновании проводятся у нас в войсках ежегодно с целью повышения уровня спортивного мастерства, а также физической и военно-профессиональной подготовленности личного состава офицеров, военнослужащих по контракту, курсантов, солдат срочной службы, и отрадно то, что впервые в нем приняли участие женщины-военнослужащие, - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Национальной гвардии Республики Казахстан полковник Александр Апасов.

На торжественной церемонии победителям были вручены кубки, медали, грамоты и ценные подарки от имени заместителя министра внутренних дел РК – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Еркина Ботаканова.







