16 Октября 2022, 10:05

Мастерица Райхан-апай: о значении узоров на корпе и своем 21-метровом изделии

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Мастерица с юных лет, Райхан Рахалиева может с легкостью изготовить шесть 2,5-метровых корпешек за день. А самым ярким ее изделием и настоящей гордостью стала 21- метровое одеяло. О своем мастерстве, возрождении национальных традиций и тонкостях работы Райхан Рахалиева рассказала в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Как делится сама Райхан - апай, у нее в семье почти все - творческие люди. Художники. Стать художником было также и ее детской мечтой. Однако судьба сложилась по-другому. И на это отчасти повлияло решение родителей Райхан Рахалиевой.

«В итоге после школы я все же поступила на швею. У меня с детства были способности. Шить я начала еще в начальных классах. Шила для своих кукол, для игрушек подруг, - вспоминает Райхан-апай. - Изначально (при поступлении на учебу) к шитью душа не лежала. Пока не началась практика. То есть, пока не сшила свои первые вещи. Именно в этот момент поняла, что мне это надо, что это мое».

Поначалу Райхан-апай шила и одежду, и постельное белье. Потом, в первые годы независимости страны, когда все начало снова приобретать национальные очертания, мастер по шитью решила продолжать свое ремесло, но уже немного в другом направлении.

«Однажды меня попросили сшить дорба (мешок для подарков). Сшила, понравилось заказчику. И после этого я задумалась, почему бы не продолжать шить дальше утварь в национальном стиле,- вспоминает Р. Развалива. - Хочется, чтобы не забывали наши обычаи и традиции. В том числе и предметы быта, которые использовались нашими предками в обиходе. Я, таким образом, стараюсь возрождать былые традиции. К примеру, популярностью стал пользоваться специальный пояс - аркан. Раньше, во времена наших предков, когда к семье приезжали сваты, перед ними натягивали специальную веревку, это был обряд «арқан атбайлар». Согласно обряду, құдалар должны купить его (аркан). Или же преподнести символические подарки своим будущим родственникам. Также есть другой вариант, когда этот аркан привязывают к ногам сватов и тянут до тех пор, пока новоиспеченные родственники не откупятся подарками».

Также, как рассказывает Райхан-апай, стали часто заказывать шабодан (тряпочный чемодан), который часто используется для хранения подготовленного для невесты приданного. Но в фаворитах, конечно же, корпе.

«Среди моих изделий часто встречаются корпе. Часто шью курак-корпе и ою-корпе. Но больше люблю второе. Они отличаются также по узорам. Этот, например, «құс таңдай». Есть также среди моих работ корпе «жұлдысша», «сегіз жапырақ»,- отмечает мастерица. - Что касается сроков изготовления корпе - это всегда по-разному. И зависит, как говорится, от вдохновения. К примеру, были дни, когда я за день изготавливала по 6 корпе длиной в 2,5 метра. Это все зависит от того, насколько ты любишь свою работу».

Огорчает Райхан-апай лишь тот факт, что сейчас молодежь, зачастую, не интересуются такими национальными предметами быта, и порой даже – не знают.

«А ведь раньше в каждом доме, на полу использовались корпешки. И это было неотъемлемой частью быта казахской семьи. Сейчас таких семей, у которых дома можно найти корпе - очень мало. Нужно все это возрождать. Нужно передавать молодому поколению мастерство изготовления корпешек, в том числе», считает Райхан Рахалиева.

Между тем, у Райхан-апай все же есть последователи, которых она научила из ткани и ваты делать красивейшие корпе. Причем, делала она это безвозмездно с одной только благородной целью - чтобы молодежь вникала в свою культуру глубже, интересовалась, следовала традициям своего народа.

Гордится Райхан-апай своей главной работой - 21-метровым корпе. Идея зародилась у мастерицы накануне праздника Наурыз в период разгара пандемии в 2021 году.

«На все швейные работы у меня ушло три дня. Я очень волновалась и боялась не успеть к Наурызу. А вот на наполнение корпе ушло около семи часов. Для его изготовления я использовала гармонично сочетающиеся красный и зеленый цвета велюра. Корпе украшено узором «кошкар муйиз», выполненным в технике аппликации. В итоге за 6 дней я завершила работа»,- с гордостью отмечает Райхан-апай.

Но без трудностей, конечно, не обошлось. Потому что готовить все части изделия и прошивать 21-метровое корпе одной было весьма сложно. Для того, чтобы разложить изделие длиной 21 метр, Райхан - апай требовалось намного больше места, чему комната собственной квартиры. Поэтому за помощью она обратилась в одну из местных школ, чтобы в выходные воспользоваться одним из больших залов помещения. Однако получила отказ, потому как администрация школы посчитала посещение школы в период пандемии не безопасным.

Но мастерица не отчаялась, и попросила своих сватов выделить цокольный этаж дома. Там Райхан-апай и завершила работу над своим самым длинным изделием.

На сегодня с уверенностью можно говорить, что это самое длинное корпе, сшитое в Казахстане. Возможно, даже одно из самых длинных корпе в мире. Мастерица планирует войти в Книгу рекордов Гиннесса со своей работой.

К сожалению, сейчас из-за состояния здоровья Райхан-апай практически отошла от работы. Иногда, когда очень хочется, она потихоньку, не спеша делает свое любимое дело. Но сейчас это - больше для души.