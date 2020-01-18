Мастер-план «Нур-Султан – комфортный город» обсужден с общественностью и бизнес-сообществом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Создание условий для пешеходов, внедрение подходов, ориентированных на полицентричность, расширение проезжей части улиц, увеличение количества зеленых насаждений и велодорожек, строительство мостов и другие вопросы по развитию города нашли свое отражение в концепции мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» и в программе развития общественных пространств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

Все эти вопросы обсудили на встрече с активными горожанами города, общественностью, представителями НПО и бизнес-сообществ.

Как отметил руководитель Центра урбанистики Асхат Садуов, мастер-план развития города включает в себя как стратегические, так и тактические цели, «инфраструктура города развивается так, чтобы в каждом районе был свой центр, тогда будет полицентричность. Это значит, что для получения услуг или проведения досуга не нужно будет ехать в другую сторону города, а непосредственно рядом расположатся все необходимые для жизнедеятельности людей центры».









«К примеру, барьером между разными центрами притяжение является отсутствие мостов над рекой. Планируем увеличить количество связующих мостов: это по пр. Тауелсиздик, Улы дала, также нужны развязки на пересечении ш. Коргалжын, пр. Кабанбай батыра и пр. Туран. Акцент сделан на создании комфортной пешеходной среды. К примеру на ул.Бейбитшилик расширим и благоустроим пешеходные зоны, откроем уютные мини-кафе, будет больше зеленых насаждений. Район Евразии тоже охватим в первом этапе. По такому принципу преобразим и другие улицы, установим арт-объекты», - сказал Асхат Садуов.









Таким образом, в городе благоустроят 54 общественных пространства.

В рамках реализации концепции «Слышащего государства» жители районов по примеру проекта «Бюджет участия» сами будут решать, что нужно открыть в их центре. Ранее в пилотном режиме программа была запущена в районе «Сарыарка» и показала большую эффективность, в текущем году проект запустят во всех районах города.

«Программа развития общественных пространств является очень важной в концепции города для людей, чтобы город был удобным для пешеходов, чтобы горожане могли проводить свободное время с пользой для здоровья. К примеру, на базе действующего ипподрома для занятий иппотерапией откроем крытый манеж, там же будем развивать национальные и классические виды спорта. Таким образом, в том районе будут развиты конные прогулки. Вдоль зеленого пояса столицы благоустроим территорию велодорожки, чтобы горожане летом могли кататься на велосипедах, зимой на лыжах и т.д. Такие встречи будем проводить часто. Ведь развивать общественные пространства будем именно с учетом мнения горожан, располагать скверы, площадки будем там, где скажут люди», - отметил аким столицы Алтай Кульгинов.













Встреча продлилась более двух часов, активные жители города предложили свои идеи по развитию города. В обсуждении мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» может принять любой желающий. Подобные встречи также будут проходить и в дальнейшем с большим охватом горожан.