Мастер-классы провели медики Странового офиса ВОЗ в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Мастер-классы провели в Атырау медики Странового офиса ВОЗ в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, побывавшие в регионе эксперты команды Странового офиса ВОЗ в Казахстане провели серию мастер-классов для местных медиков по вопросам вакцинации и лечения COVID-19. Атырауским эпидемиологам, вирусологам и инфекционистам они рассказали о новых научных наработках по различным видам вакцин, об их действии и защитных свойствах.

С работниками инфекционных стационаров поделились информацией о зарубежном опыте лечения пациентов с тяжелым течением COVID-19. Лаборантам и работникам поликлиник рассказали о ключевых аспектах холодовой и ультра-холодовой цепи при поставке вакцин. Дали практические рекомендации по улучшению качества лабораторных исследований. Для работников медучреждений прошел тренинг по оказанию консультативной помощи в проведении вакцинации против COVID-19.

По словам старшего медицинского советника Странового офиса ВОЗ в Казахстане, доктора Омара Салеха, в условиях пандемии COVID-19 вопросы вакцинации населения стоят на первом месте во всем мире. И именно на работников здравоохранения ложится масштабная работа в этом направлении.

«Современный медицинский специалист должен быть подготовлен не только практически, но иметь полный комплекс теоретических знаний о вакцинации. Доверие населения к отечественной медицине должно стоять на первом месте. В свою очередь, наша команда готова делиться всеми знаниями и навыками до полной стабилизации эпидемиологической ситуации в мире», - рассказал Омар Салех.