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Мастер-классы по казахским народным ремеслам провели для молодежи Караганды

Автор:  
Агата Мухамеджанова
23 Марта 2021, 17:37
Мастер-классы по казахским народным ремеслам провели для молодежи Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках Дня спорта и ремесла Карагандинский областной историко-краеведческий музей с помощью мастеров прикладного искусства одновременно провёл пять мастер-классов. Все они были посвящены традиционным народным ремёслам казахов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня важно не только возрождать традиции и обычаи, но и прививать подрастающему поколению ценности народной культуры. В этом хорошим подспорьем стало празднование Наурыза.

«Для любого государства и для каждого человека большое значение имеет его прошлое. В век глобализации некоторые обычаи и традиции наших предков были забыты. И сейчас мы по крупицам восстанавливаем эти важные составляющие нашей истории. Радует, что в последнее время молодёжь тянется к своим истокам, живо интересуется своим прошлым», - отметил руководитель Карагандинского областного историко-краеведческого музея Ержан Нурмаганбетов.

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В специализированной школе-интернате имени Н. Нурмакова мастер Гайниден Абдрахманов познакомил учащихся с кожевенным делом.

О плетении циновок и в целом о войлоковалянии ученикам гимназии имени К. Сатпаева рассказала рукодельница Камаш Толеубаева.

В колледже мод от мастера Жанны Косубаевой студенты получили много интересной информации о кожевенном деле и таксидермии.

Секретами гончарного мастерства поделилась с учащимися гуманитарного колледжа мастер Каршыга Жумабекова.

Мастер-класс по шитью курак корпе для студентов исторического факультета КарУ имени Е. А. Букетова провели Кымбат Иманкулова и Айша Удерова.

«Я впервые на подобном мастер-классе. Было интересно наблюдать за работой мастера. Например, я забыла, что многие вещи до сих пор делаются вручную по старым традициям. Считаю, что такие мастер-классы необходимы, чтобы помнить своё прошлое, свою духовную и материальную культуру», - поделилась впечатлениями студентка гуманитарного колледжа София Вербич.

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