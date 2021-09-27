Мастер-классы для студентов провели фотожурналисты казахстанских и международных СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках первого фестиваля фотожурналистов «ZEREN photofest», организованного Евразийским национальным университетом, фотожурналисты казахстанских и международных СМИ провели мастер-классы для студентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.

Открытие мероприятия состоялось 25 сентября в Зеренде.

Фестиваль приурочен к 30-летию Независимости Республики Казахстан и 25-летию Евразийского национального университета.

В мероприятии приняли участие фотожурналисты Президента РК Аман Дюйсенбаев, Гани Омирбеков, фотожурналист сайта Премьер-министра РК Нариман Мырзабаев, фотожурналист Премьер-Министра РК Шукур Шахай, фотожурналист министерства обороны РК Ермек Сарыбасов, фотокорреспонденты газеты «Егемен Қазақстан» Орынбай Балмурат и Ерлан Омаров, фотожурналист газеты «Арқа ажары» Советбек Магзум, фотожурналисты МИА Kazinform.kz Бауыржан Жуасбаев и Мухтар Холдорбеков, фотокорреспондент журнала National Geographic Ерболат Шадрахов, фотожурналист информационного сайта Tengrinews Турар Казангапов , фотокорреспондент Kazakhnews.kz Доган Йылдыз, фотожурналист газеты «Астана ақшамы» Султан Сейит, а также фотокорреспондент молодежного крыла «Жас Отан» Мейирбек Тажкуранов, преподаватели и ученые вуза.

В течение двух дней профессиональные фотографы обучали студентов ЕНУ специальностей «журналистика» и «дизайн» технике пейзажной фотографии, фотопортрета, фотоочерка, фоторепортажа и др.

В рамках фестиваля также организован конкурс среди фотожурналистов на определение победителей в номинациях «Лучший фотоэтюд», «Лучший фотопортрет», «Лучший фотопейзаж», «Лучший фоторепортаж», «Лучший фотоочерк», «Лучший фотожурналист».

По итогам мероприятия в ЕНУ будет организована фотовыставка.