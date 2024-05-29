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    21:58, 28 Май 2024 | GMT +6

    Мастер-классы для бизнеса по производству безопасных товаров проводят в Центре санэпидэкспертизы МЦ УДП РК

    МЦ УДП РК
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В лаборатории Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан проводят исследования объектов окружающей среды, таких как вода, воздух, почва, продукты, товары народного потребления и так далее. Подробнее об исследованиях корреспонденту агентства Kazinform рассказала директор Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы МЦ УДП РК Сауле Шарипова.

    В Центре санитарно-эпидемиологической экспертизы МЦ УДП РК проводятся бактериологические, молекулярно-генетические, паразитологические, санитарно-химические, токсикологические, радиологические и лабораторно- инструментальные исследования.

    МЦ УДП РК
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    – С помощью высокотехнологичного оборудования специалисты выявляют наличие элементов, которые могут негативно повлиять на здоровье человека. В частности, на наличие токсичных элементов и диоксинов, которые являются стойкими органическими загрязнениями окружающей среды, и попадают чаще всего в продукты животного происхождения, а также на наличие остаточного содержания антибиотиков или факты фальсификации продукции, – объяснила директор Сауле Шарипова.

    МЦ УДП РК, анализы
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Она добавила, что исследования лаборатории также направлены на выявление реальных показателей качества и количества, например, таких как превышение соли и сахара, а также наличие трансжиров, которые повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета и других неинфекционных заболеваний.

    – В последнее время наши специалисты выявляют повышение процента влаги в замороженных продуктах. Это не опасно для здоровья, но потребитель вместо полноценного белка, который необходим для организма человека и относится к незаменимым аминокислотам покупает воду. Помимо этого, специалисты Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы делают сравнительный анализ показателей, указанных на упаковке с реальными данными проб, – отметила директор Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы МЦ УДП РК.

    Сауле Шарипова подчеркнула, что уникальность Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы МЦ УДП РК заключается в том, что большинство лабораторных исследований проводится в автоматическом режиме: от пробоподготовки до получения конечного результата. Оснащение современным высокотехнологичным оборудованием позволяет применять новейшие методики и соответственно получать быстрые и достоверные результаты.

    МЦ УДП РК
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform
    МЦ УДП РК
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform
    МЦ УДП РК
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform
    анализы, МЦ УДП РК
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В Центре на регулярной основе проводят мастер-классы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения для представителей бизнеса, чтобы помочь производить полезные и безопасные товары на рынке Казахстана и оказывать качественные услуги для населения.

    МЦ УДП РК
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform
    анализы
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform
    МЦ УДП РК, анализы
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform
    МЦ УДП РК
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

     

    Теги:
    Здравоохранение УДП Бизнес Медицина Безопасность
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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