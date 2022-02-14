Мастер-класс в кубинском стиле проводят в театре «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Знаменитый танцовщик Линц Чанг – звезда Национального балета Кубы и Национального балета Марселя имени Ролана Пети, профессор Высшего института танца «Алисии Алонсо» университета имени Короля Хуана Карлоса – проводит мастер-классы в балетной труппе «Астана Опера» с 1 по 15 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Мэтр балета известен во всем мире, он работает с самыми крупными зарубежными театрами, в числе которых Ла Скала, Римская Опера, Сан-Карло, Большой театр и многие другие. К слову, знаменитый артист уже знаком с театром «Астана Опера», потому что был здесь в рамках гастролей Театра Сан-Карло в 2015 году в качестве руководителя итальянской балетной труппы.

О казахстанских артистах Линц Чанг говорит как о высоких профессионалах своего дела - «сильные, с отличной техникой, легко воспринимают материал».

«Мастер-классы являются неотъемлемой частью нашей работы, потому что всегда есть к чему стремиться. В мире существует большое разнообразие балетных школ, и для нас важно взять то лучшее, что есть в крупнейших мировых центрах. Мы очень рады, что руководство «Астана Опера» приглашает знаменитых педагогов, что позволяет труппе постоянно находиться в тонусе, расти, не в каждом театре есть такая возможность. С Линцем Чангом я познакомилась прошлой осенью, когда побывала на его мастер-классе в Италии. Меня еще тогда удивила его система выстраивания комбинаций, у него очень много комбинаций на координацию. В балетном мире кубинская школа славится вращениями и мелкой техникой. Такого рода мастер-классы помогают укрепить моторику, «подтянуть свои слабые стороны». И для меня, как исполнительницы балетов Ролана Пети, этот мастер-класс помог укрепить стопы. В балетах этого выдающегося хореографа очень много мелкой техники», - рассказала ведущая солистка «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева.

Линц Чанг поясняет, что в кубинской школе прослеживается влияние американской, французской, итальянской, русской школ. Поехав работать за пределы Кубы, в Марсель с труппой Ролана Пети, он внимательно изучал стили, выбирал разные направления, чтобы затем передать их артистам на своих занятиях. Понятно, что танцевальное искусство постоянно развивается и чтобы соответствовать влияниям времени, нужно непрерывно совершенствовать свои навыки.

«Считаю, что сейчас происходит эволюция танца, техника сильно изменилась. Длинные линии, все движения очень крупные, размашистые, и при этом точные и чистые. Но иногда необходимо остановиться и посмотреть назад, обратить внимание, на то, что делали артисты раньше, это важно, поскольку есть очень значимые танцовщики прошлых лет. К примеру, у них было отличное пор-де-бра, которое как нельзя лучше подходит к классическому стилю. Артистам важно объединять и прошлое, и настоящее, и будущее, попытаться собрать все самое лучшее, чтобы показать публике. А потом, в свою очередь, передать другому поколению артистов, а они – другим, и так далее. Так и происходят изменения», - делится своими наблюдениями Линц Чанг.

Главное правило, которое мэтр не устает повторять молодым артистам по всему миру: «Если сейчас ничего не слушать, то в будущем – ничего не сделать». - Важно быть внимательными, обращать пристальное внимание на коррекции педагогов. Танцовщику необходимо работать многие часы, закончив репетицию, если студия свободна, оставаться и трудиться. Тем более, что у труппы «Астана Опера» есть уникальная возможность работать с самым лучшим, на мой взляд, художественным руководителем – Алтынай Асылмуратовой. Мы танцевали с ней долгое время – она выдающаяся балерина, - заключил Линц Чанг.