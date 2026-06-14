Мастер-класс по игре тогызкумалак состоялся в Пекине

В воскресенье, 14 июня, в Культурном центре Казахстана в Пекине прошел мастер-класс по казахской национальной игре тогызкумалак, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

Мероприятие вызвало живой интерес со стороны казахстанских и иностранных студентов, жителей столицы и проживающих в Китае казахов. В тренинге приняли участие более 20 человек в возрасте от 9 до 55 лет.

Обучающее занятие провела студентка Университета КИМЭП Зельфира Кенжебекова, которая в настоящее время обучается по программе академического обмена в Школе международного бизнеса Пекинского университета иностранных языков.

Фото: Берик Табынбаев \ Kazinform

Казахстанка презентовала участникам историю возникновения древней настольной игры и подробно разъяснила ее правила. Зельфира освоила тогызкумалак в стенах КИМЭПа, выбрав данную дисциплину в рамках учебного курса по физической культуре.

— Сегодняшний мастер-класс прошел очень хорошо, все участники остались довольны. Мы видим искренний интерес к игре тогызкумалак со стороны представителей разных стран. Иностранные участники отметили, что наша национальная игра очень увлекательная и интеллектуальная, — поделилась Зельфира Кенжебекова.

Своими впечатлениями поделилась и этническая казашка из Чанцзи-Хуэйского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Жазира Хапи. Находящаяся сейчас на заслуженном отдыхе, бывший преподаватель китайского языка призналась, что ранее никогда не слышала об этой игре.

Фото: Берик Табынбаев \ Kazinform

— В наших краях об этой игре практически не знают, и я сама впервые услышала о тогызкумалаке. Для меня стало открытием, что она имеет такую многовековую историю. Возможно, старшее поколение и было знакомо с ней. Это великолепная игра, которая дарит исключительно позитивные эмоции в процессе. Если представится возможность, я с большим удовольствием сыграю в нее снова, — рассказала она.

Еще одним участником мастер-класса стал казахстанец Максат Кияшев, который прибыл в Пекин вместе с семьей в туристическую поездку. По его словам, на мероприятие они попали совершенно случайно.

— Для нашей семьи этот мастер-класс стал ярким и вдохновляющим событием. Очень приятно видеть, с каким неподдельным азартом сейчас играют и взрослые, и дети. Конечно, мы с детства знаем, что тогызкумалак — это наша традиционная игра, но сами до сегодняшнего дня в нее не играли. Символично, что благодаря Культурному центру Казахстана здесь, в Пекине, вдали от родины, мы впервые освоили правила этой древней игры и открыли ее для себя заново, — поделился впечатлениями казахстанец.

Мероприятие организовано Культурным центром Казахстана в Пекине при поддержке Посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике с целью популяризации казахских национальных игр за рубежом.

Ранее сообщалось, что турнир по тогызкумалаку с участием ИИ впервые проходит в Кызылорде.