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Мастер-класс по асык-ату провели для детей с особыми потребностями в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
15 Марта 2022, 20:44
Мастер-класс по асык-ату провели для детей с особыми потребностями в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае в рамках благотворительной акции «Асар» в Жастар сарайы состоялась спортивная игра «Асық ату» среди детей с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом рассказал председатель Молодёжного ресурсного центра Абай Дуйсеков.

«Сегодня в преддверии национального праздника «Наурыз мейрамi» мы при поддержке президента Федерации асық ату Костанайской области Какашева Каршала Тулегенұлы провели спортивное мероприятие «Асык ату». Он провел им мастер-класс, а позже ребята смогли испытать и свои силы в игре. Для детей с ограниченными возможностями из Центра по оказанию социальных услуг мы также провели викторину, а также чаепитие с национальным казахским блюдом – баурсак», - отметил А. Дуйсеков.

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В предпраздничный день 16 участников спортивного мероприятия получили заряд энергии и позитива, а также были награждены благодарственными письмами.

Стоит отметить, что аналогичные мероприятия в рамках акции «Асар» проходят по всей области.

К примеру, в Алуиекольском районе местные волонтеры поздравили и оказали помощь людям с ограниченными возможностями.

В Аркалыке в рамках акции «Асар» оказана помощь пяти одиноко проживающим инвалидам. Волонтеры помогли пожилым людям с очисткой дворов от снега, уборкой квартир, обеспечением продуктами питания и товарами первой необходимости.

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