Мастер-класс для акмолинских осужденных провел известный художник

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский художник Асхат Ахмедьяров провел онлайн мастер-класс по изобразительному искусству для осужденных пенитенциарной системы РК. В неожиданном проекте участвовали и акмолинские осужденные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДУИС по Акмолинской области, в рамках Международного дня Нельсона Манделы Комитетом УИС МВД РК совместно с управлением ООН по наркотикам и преступности организован онлайн мастер-класс арт-терапии, направленный на реабилитацию осужденных, развитие их творческих навыков и способностей. Провел обучение казахстанский художник Асхат Ахмедьяров.

В ходе занятия маэстро попросил изобразить осужденных состояние своей души и то, в чем они видят умиротворение.

«После того, как было объявлено, что для нас будут проводить онлайн мастер-класс, я, не раздумывая, решил принять участие. С раннего детства я любил рисовать, и получалось это у меня неплохо. В школе всегда отмечали мои работы. Потом нахлынуло вдохновение. Вспомнил то, что до осуждения очень любил рыбалку, свою семью, родные края и озеро, на которое мы часто ездили с родными, а дальше кисть сама поплыла по бумаге», – поделился осужденный Евгений.

«На протяжении двух часов мастер делился опытом с заключенными, старался выслушать каждого, не задев самолюбия, не обидеть, недооценив работу самоучек. Последние, внимая каждому слову мэтра, старались выполнить задание, показать свои навыки и мастерство», - отметила пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

В завершение работы участники творческого мастер-класса от души благодарили организаторов за предоставленную возможность познакомиться с известным казахстанским художником Асхатом Ахмедьяровым.