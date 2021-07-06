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    04:18, 06 Июль 2021 | GMT +6

    Мастер-класс для акмолинских осужденных провел известный художник

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский художник Асхат Ахмедьяров провел онлайн мастер-класс по изобразительному искусству для осужденных пенитенциарной системы РК. В неожиданном проекте участвовали и акмолинские осужденные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДУИС по Акмолинской области, в рамках Международного дня Нельсона Манделы Комитетом УИС МВД РК совместно с управлением ООН по наркотикам и преступности организован онлайн мастер-класс арт-терапии, направленный на реабилитацию осужденных, развитие их творческих навыков и способностей. Провел обучение казахстанский художник Асхат Ахмедьяров.

    В ходе занятия маэстро попросил изобразить осужденных состояние своей души и то, в чем они видят умиротворение.

    «После того, как было объявлено, что для нас будут проводить онлайн мастер-класс, я, не раздумывая, решил принять участие. С раннего детства я любил рисовать, и получалось это у меня неплохо. В школе всегда отмечали мои работы. Потом нахлынуло вдохновение. Вспомнил то, что до осуждения очень любил рыбалку, свою семью, родные края и озеро, на которое мы часто ездили с родными, а дальше кисть сама поплыла по бумаге», – поделился осужденный Евгений.

    «На протяжении двух часов мастер делился опытом с заключенными, старался выслушать каждого, не задев самолюбия, не обидеть, недооценив работу самоучек. Последние, внимая каждому слову мэтра, старались выполнить задание, показать свои навыки и мастерство», - отметила пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

    В завершение работы участники творческого мастер-класса от души благодарили организаторов за предоставленную возможность познакомиться с известным казахстанским художником Асхатом Ахмедьяровым.


    Теги:
    Культура Пенитенциарная система Общество Акмолинская область
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