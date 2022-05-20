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Массовый велопробег в Нур-Султане перенесен на 28 мая
20 Мая 2022 21:50

Массовый велопробег в Нур-Султане перенесен на 28 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в честь начала нового велосезона и Года детей планируется провести массовый велопробег. Мероприятие состоится 28 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Ранее сообщалось, что массовый велопробег состоится 21 мая, однако из-за неблагоприятных погодных условий мероприятие перенесено на 28 мая.

Как проинформировали в столичном управлении физической культуры и спорта, массовый велопробег пройдет на велодорожке «Дорожно-тропиночной сети» зеленого пояса «Астана Орманы». Участники преодолеют дистанцию в 3 километра. Регистрация начнется в 09.00 часов, старт объявят в 10.00 часов.

Организаторы подчеркивают, что велопробег не является спортивным состязанием. Среди участников, зарегистрированных на финише, пройдет лотерея и розыгрыш ценных призов.

Массовый велопробег, организованный в честь Года детей и открытия велосезона, пройдет при поддержке акимата города Нур-Султан.


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