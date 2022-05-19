19 Мая 2022 14:38

Массовый велопробег проведут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь открытия велосезона и Года детей 21 мая в столице состоится массовый велопробег. К участию приглашаются все жители и гости города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Участники массового велопробега стартуют с проспекта Кабанбай батыра от Площади государственных символов и финишируют на парковке «Астана Арена». Всего им предстоит преодолеть дистанцию в 5 км.

Регистрация велоспортсменов начнется в 08.00 часов, старт будет объявлен в 09.00 часов.

Организаторы подчеркивают, что велопробег не является спортивным состязанием. Среди участников, зарегистрированных на финише, пройдет лотерея и розыгрыш ценных призов.

Массовый велопробег, организованный в честь Года детей и открытия велосезона, пройдет при поддержке акимата города Нур–Султана.

«В связи с проведением велопробега проспект Кабанбай батыра на участке от Площади государственных символов РК до стадиона «Астана Арена» будет перекрыт с 09.00 до 10.00 часов. Жителей и гостей столицы просим отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города», - говорится в сообщении акимата.