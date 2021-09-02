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Массовый спорт является базой для спорта высших достижений – Камбар Омаров

2 Сентября 2021 17:56
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Массовый спорт является базой для спорта высших достижений – Камбар Омаров

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Об основных задачах проектного офиса «Трансформация спорта Казахстана» рассказал руководитель проекта Камбар Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«При Министерстве культуры и спорта создан проектный офис «Трансформация спорта Казахстана». Его деятельность будет направлена на выработку системных мер и стратегических направлений развития спорта. Наша основная цель - это формирование здоровой спортивной нации», - сказал Камбар Омаров на пресс-конференции в СЦК.

Спикер добавил, что на сегодня в стране спортом занимается лишь 30% населения, тогда как в советские времена этот показатель доходил до 70-80%.

«Мы упустили одну из важнейших задач – развитие детского массового спорта. Идет всеобщая гаджетизация детей и подростков. В прошлом Послании Глава государства обозначил данный вопрос. Во вчерашнем Послании «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Президент повторно акцентировал внимание на развитие массового и детского спорта. Массовый спорт, является базой для спорта высших достижений, кузницей кадров и будущих олимпийских чемпионов, поэтому они должны развиваться параллельно без ущерба друг другу», - считает Камбар Омаров.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане состоялась презентация проекта «Трансформация спорта Казахстана».


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Автор:

Серик Сабеков

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