Массовый спорт и экопроекты: какие мероприятия проводят жасотановцы в рамках «Ұлттық рухани жаңғыру»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как известно, третье направление проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» посвящено молодежи страны. О том, какие мероприятия проводят жасотановцы в рамках национального проекта, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал председатель молодежного крыла «Jas Otan» Нуржан Жетписбаев.

«Учитывая все риски и вызовы глобализации, все проводимые мероприятия и проекты молодежного крыла «Jas Otan» направлены на возрождение духовных ценностей молодежи. К примеру, у нас действует программа «Жастар-Отанға!» до 2025 года, подготовленная по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева. Основой указанных программ выбраны документы «Рухани жанғыру», доктрина партия «Nur Otan», «Пять институциональных реформ», «Пять социальных инициатив». При поддержке партии «Nur Otan» и молодежного крыла «Jas Otan» с 2014 года реализуется телевизионная программа «Jaidarman» совместно с «Союзом КВН Казахстана». Основная цель проведения игр «Jaidarman» - воспитание молодежи с моральными и духовными ценностями, развитие творческих навыков молодежи, содействие продвижению государственного языка и государственной молодежной политики. На сегодняшний день «Jaidarman» объединил свыше 300 тысяч молодежи из всех городов, районов, сел страны», - отметил председатель МК «Jas Otan».

Также «Jas Otan» реализует проект «English for Jastar» для обучения сельских детей английскому языку. А для развития нулевой терпимости к коррупции осуществляется акция «Таза сессия».

«В программе «Жастар-Отанға!» запланировано охватить 45 % молодежи массовым спортом. Для осуществления этого индикатора на республиканском уровне реализуем проект «Дүйсенбілік футбол». Наряду с этим, в этом году совместно с республиканской общественной организацией «Федерация «Street Workout» мы подписали меморандум. В рамках проекта намерены проводить фестивали, турниры, мастер-классы, также специальный республиканский турнир на кубок молодежного крыла «Jas Otan», - рассказал Нуржан Жетписбаев.

Что касается экологических проектов, «Jas Otan» намерен привлечь 30 тысяч молодежи к строительным работа и работам по благоустройству.

«Недавно наши жасотановцы в рамках международного молодежно-политического форума «Jastar-Otanga!» начали проводить эко-челлендж «EcoSophy Generation». В мероприятии приняла участие молодежь из Турции, Азербайджана, России, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Как вы знаете, по инициативе Елбасы был создан фонд «Birgemiz», в рамках которого совместно с партией «Nur Otan» реализуется акция «Біз Біргеміз!». Свыше 5 тысяч жасотановцев приняли активное участие в акции, помогали социально уязвимым слоям населения. В результате около 320 тысячи семей обеспечили продуктовыми корзинами и товарами первой необходимости. 100 тысячам семьям также раздали свыше 5 млн масок», - отметил спикер.

В этом году усилиями активных жасотановцев было создано волонтерское движение «Biz Birgemiz».

«Сейчас проводятся различные волонтерские проекты и мероприятия. К примеру, на этой неделе мы запустили проект «Asyl äuen», который поможет детям с ограниченными возможностями реабилитироваться с помощью музыкотерапии. Цель проекта - создание условий для адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями через коррекцию эмоционально-волевой сферы, развитие зрительного и слухового восприятия через музыкотерапию. В целом по всей стране свыше 105 тысячи жасотановцев занимаются волонтерской деятельностью и вносят свой вклад в развитие общества», - добавил он.