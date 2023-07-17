Массовый падеж скота произошел в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Массовый падеж скота выявили на севере Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.



По информации руководителя управления ветеринарии области Айдара Увалиева, в КХ «Асан» Железинского района пало 37 коров. В этом хозяйстве есть также овцы и лошади.

По словам специалистов, у всего скота есть прививки, его заносили в базу по идентификации сельскохозяйственных животных. Предварительной причиной падежа считают отравление.

«Подозреваем травянистое отравление, – сообщил глава ведомства. – Рядом поливные участки, где выращивают картофель, проводят обработку против колорадского жука. Кроме проб травы, с выпасов взяли пробу воды и патологический материал».

Точный диагноз установит областная ветеринарная лаборатория.

Погибших животных утилизировали в двух инсинераторах.