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Массовый падеж диких уток зафиксирован на озере в ВКО
27 Мая 2020 18:20
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БОРОДУЛИХА.КАЗИНФОРМ — На одном из озер Восточного Казахстана зафиксирован массовый падеж диких уток, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО сообщили, что массовый падеж диких уток (нырок) произошел на водоеме озера Большое в Бородулихинском районе.
«26 мая по факту массового падежа птиц Бородулихинским отделением филиала Национального центра экспертизы проведен отбор проб воды на исследование. Пробы в работе», — пояснили в пресс-службе.
При этом ведомстве отметили, что данный водоём не является местом массового отдыха, туризма и спорта.
Фото:Пресс-служба ДККБТУ ВКО
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия, Экология,
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