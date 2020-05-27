Массовый падеж диких уток зафиксирован на озере в ВКО

«26 мая по факту массового падежа птиц Бородулихинским отделением филиала Национального центра экспертизы проведен отбор проб воды на исследование. Пробы в работе», — пояснили в пресс-службе.

При этом ведомстве отметили, что данный водоём не является местом массового отдыха, туризма и спорта.



Фото:Пресс-служба ДККБТУ ВКО