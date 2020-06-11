Массовый падеж диких уток на озере ВКО: что показали пробы воды

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане стали известны лабораторные исследования воды озера Большое Бородулихинского района, где зафиксирован массовый падеж диких уток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО.

В ведомстве сообщили, что сразу после падежа птиц был проведен отбор проб воды с озера Большое на лабораторные исследования.

«Бактериологические исследования на возбудителей холеры и лептоспироз отрицательные. По результатам исследований на санитарно-химические показатели тяжелых металлов не обнаружено», - пояснили в пресс-службе.

При этом в департаменте отметили, что озеро Большое не является источником водоснабжения первой категории, используемой для забора воды для питьевых целей, а также не является водоемом второй категории, используемой для рекреационных целей (места массового отдыха, туризма и спорта).

Напомним, что 26 мая на озере Большое Бородулихинского района был зафиксирован падеж диких уток – нырок. По данному факту Бородулихинским отделением филиала Национального центра экспертизы был проведен отбор проб воды на исследование.