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Массовый наезд на людей в Алматы: братьям огласили приговор

Автор:  
Данияр Дауталиев
18 Февраля 2020, 15:13
Массовый наезд на людей в Алматы: братьям огласили приговор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В специализированном межрайонном уголовном суде Алматы огласили приговор по делу о массовом наезде на пешеходов по улице Гагарина в августе прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 26 августа 2019 года около 5 часов утра на улице Гагарина в Бостандыкском районе Алматы водители легковых автомобилей намеренно сбили нескольких мужчин на невысокой скорости.

По информации полиции, инциденту предшествовал словесный конфликт между двумя компаниями, которые отдыхали в двух увеселительных заведениях, расположенных по соседству.

Совершившие намеренный наезд на мужчин водители оказались родными братьями. Жандоса Аликеева, 1995 года рождения, полиция задержала 27 августа. Второго подозреваемого Динмухамеда Аликеева, 1999 года рождения, задержали 16 сентября. Он скрывался от органов правосудия в пригороде Алматы, на территории Алматинской области.

На судебных прениях гособвинитель запросил для братьев по 15 лет лишения свободы.

Жандоса Аликеева суд приговорил к четырем годам восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Динмухамеда Аликеева к 11 годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.


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