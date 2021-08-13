Массовый и детский спорт в Павлодарской области развивают по нескольким направлениям

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Для развития детско-юношеского и массового спорта в Павлодарской области строят и ремонтируют спортивную инфраструктуру, повышают ее доступность для всех желающих тренироваться, а также активно внедряют программу подушевого финансирования для секций и кружков, передает МИА «Казинформ».

«Раньше многие родители не могли заниматься в нашей школе из-за отсутствия финансовой возможности. После внедрения программы к нам начали приходить сразу по два-три ребенка из одной семьи», - рассказал тренер павлодарской школы таеквондо Ким Иенг Ро акиму Павлодарской области Абылкаиру Скакову.

Сейчас в школе готовятся к набору по меньшей мере четырех новых групп, или 80 детей. Исполнение государственного спортивного заказа – это и повышение заработных плат для тренеров. Так, возможность улучшить материальное положение появилась сразу у шести тренеров этой школы.

Работают по государственному спортивному заказу и в одном из популярных детских центров. Благодаря программе, по словам руководителя Ирины Исакаевой, удалось увеличить число секций и запустить новые направления. Количество воспитанников здесь выросло со 187 до 445.

«Очень много желающих заниматься в танцевальном кружке: если раньше было три группы, сейчас их семь, - отметила Исакаева. - Расширился и кружок рисования. Вместо трех групп теперь работает 11. Кроме того, мы открыли шахматный кружок, на него был большой спрос».













































Капитальный ремонт по «Дорожной карте занятости» сделали в известной павлодарской школе дзюдо. Посещая ее, Абылкаир Скаков поручил полностью освободить учреждение от непрофильных функций. Здесь должны сосредоточиться на подготовке сильных дзюдоистов, которыми некогда славилась Павлодарская область.

«В идеале школа должна стать организационно-методическим центром для Павлодара, Экибастуза, Аксу и наших районов. Если пригласить сюда хороших тренеров, которые обучат наших преподавателей, через три-пять лет мы можем рассчитывать на долгожданные победы в дзюдо», - сказал Скаков.

Аким Павлодарской области побывал и на месте реконструкции стадиона одной из школ. Это будет многофункциональная спортивная площадка с благоустроенной прилегающей территорией и с видеонаблюдением. Абылкаир Скаков поручил обеспечить ее доступность для всех желающих заниматься физической культурой и спортом.

«Она должна стать центром притяжения и для детей, и для взрослых, - подчеркнул Скаков. - Впервые за много лет бюджетные деньги вкладываются в развитие спортивной инфраструктуры здесь, мы должны дать возможность пользоваться ею каждому желающему заниматься спортом, особенно детям».

Пример такого открытого объекта – стритбольные площадки у одного из вузов, пользующиеся популярностью среди подростков и молодых людей из близлежащих домов.

Напомним, после Олимпиады в Токио Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости уделить внимание развитию детского и массового спорта. Усиление этих направлений должно стать основой и для развития профессионального спорта в стране.