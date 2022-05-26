26 Мая 2022 16:32

Массовым велопробегом отметят открытие велосезона в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Массовый велопробег состоится 28 мая в столице. К участию в мероприятии, которое проводится в честь открытия нового велосезона, приглашаются все желающие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Всем участникам велопробега предлагается проехать две дистанции.

М алая дистанция - 3 км, участники стартуют и финишируют в парке жилого массива Уркер(Ильинки) «Жасыл белдеу».

Большая дистанция - 20 км, участники стартуют с объездной велодорожки (вдоль дороги в сторону Косшы) и финишируют в парке жилого массива Уркер (Ильинка) «Жасыл белдеу».

Регистрация желающих принять участие продлится с 09:00 до 09:30 часов 28 мая. Старт объявят в 10:00.

После окончания заезда среди участников, зарегистрированных на финише, пройдет лотерея и розыгрыш ценных призов. Каждый участник допускается на велопробег со своим велосипедом.

Мероприятие не является спортивным состязанием, его главной целью является пропаганда здорового образа жизни и привлечение горожан к активным занятиям физической культурой, в частности, велосипедным спортом.

Массовый велопробег, организованный в честь Года детей и открытия велосезона, пройдет при поддержке акимата города Нур-Султан.