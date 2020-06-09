Массовых сокращений в КТЖ не планируется

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последнее время в некоторых телеграмм-блогах и мессенджерах распространяется информация о массовых сокращениях в АО «НК «ҚТЖ». В связи с этим нацкомпания дала разъяснения, передает МИА ««Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НК «КТЖ».

Как пояснили в КТЖ, оптимизация численности в компании и реальное сокращение работников далеко не одно и то же.

«Сама оптимизация продиктована тремя основными факторами. Во-первых, это низкая производительность труда по сравнению с аналогичными железнодорожными компаниями. Например, по сравнению с РЖД производительность ниже в два раза, а с североамериканскими железнодорожными компаниями (САЖД) и China Railways - отставание еще больше. Если сравнивать по количеству работников на 1 км эксплуатационного пути с РЖД, то показатель АО «НК «ҚТЖ» сопоставим, но на 28% ниже чем в Deutsche Bahn, а по сравнению с САЖД отстает в разы. Что касается технических и технологических показателей, то, к примеру, в РЖД гарантийные «плечи» следования вагонов для груженных маршрутов на сегодняшний день составляют 2 200 километров, а в АО «НК «ҚТЖ« этот показатель не превышает 215 километров», - говорится в сообщении.

Во-вторых, как объяснили в компании, в САЖД вся структура выстроена с учетом фокуса на развитие основных доходных бизнес - направлений. Вся остальная вспомогательная деятельность (автотранспорт, уборка, содержание зданий и другая) обеспечивается силами специализированных подрядных компаний.

В АО «НК «ҚТЖ», например, в собственности находится 3111 единиц автотранспорта и спецтехники, 514 гаражей с высокой долей износа. Эксплуатационные затраты составляют более 6 млрд.тенге и ежегодно растут из-за повышения заработных плат, роста цен на топливо, комплектующих и содержания транспортного хозяйства. При ежегодной высокой доле износа и списания техники необходимы значительные капитальные вложения. Поэтому более эффективным будет привлекать данные услуги с рынка.

В-третьих, по информации пресс-службы, АО «НК «ҚТЖ« внедряет новые технологии, которые заменят ручной труд. Например, проект «Внедрение мобильных диагностических средств в рамках АСУ «Магистраль» позволит отойти от устаревших, малоэффективных съемных двухниточных дефектоскопных тележек без регистраторов в сторону автоматизации. Проект «Внедрение безбумажной технологии оформления перевозочных документов» позволяют клиентам оформлять перевозки грузов электронно с любого удобного места. В результате, значительно сократился срок подачи заявок на переадресовку с 2 дней до 1 часа, а также процесс планирования – с 11 часов до 5 минут. Минимизирован прямой контакт клиентов с работниками станции и, как следствие, сократились жалобы клиентов на поборы, а также уменьшились ошибки и опечатки при оформлении.

«В первую очередь нужно отметить, что объем потенциальных сокращений полностью перекрывается объемом внешнего найма - в течение последних трех лет АО «НК «ҚТЖ« нанимало с рынка более 12 тысяч людей ежегодно, - говорится в сообщении. - В данный момент объявлен мораторий на внешний найм и запущены программы подготовки и переподготовки персонала на ряд самых востребованных профессий (монтеры, бригадиры, проводники и другие)».

Для обеспечения системного подхода и создания альтернативных условий работникам, чьи рабочие места подпадают под оптимизацию, принята комплексная Программа мягкого высвобождения персонала, в приоритете которой обеспечение занятости как внутри КТЖ, так и у сторонних организаций, сообщает пресс-служба.

«К примеру, высвобождаемым работникам АО «Военизированная железнодорожная охрана» предлагались вакансии внутри группы компаний ҚТЖ. Таким образом было трудоустроено 620 работников, - отмечают в пресс-службе. - Что касается вывода непрофильных функций в аутсорсинг в целом, перед потенциальными поставщиками ставится обязательное условие о трудоустройстве всех желающих работников КТЖ, задействованных на этих участках. Такой механизм уже применен при выводе в аутсорсинг следующих видов деятельности: обеспечение автотранспортом, содержание и техническое обслуживание парка грузовых вагонов, почтовая корреспонденция, услуги по предоставлению мест отдыха для локомотивных бригад».

В рамках каждого отдельного проекта работникам предлагается несколько вариантов: трудоустройство на другие должности, компенсации, ранний выход на пенсию (если применимо). Особо нужно подчеркнуть, что все предлагаемые меры согласовываются и прорабатываются с профсоюзом железнодорожников.

«Например, в процессе реализации первого этапа проекта «Внедрение мобильных диагностических средств в рамках АСУ «Магистраль» только 1 работник из 121 операторов дефектоскопных тележек (менее 1%) выбрал расторжение трудового договора с компенсацией, - рассказали в пресс-службе. - Все остальные либо были трудоустроены в АО «НК «ҚТЖ», либо воспользовались программой раннего выхода не пенсию (если работнику остается 5 и менее лет до выхода на пенсию, и его должность сокращается, он может уйти из компании, получая ежемесячное пособие от 70 до 200 тыс. тенге). Еще один пример - проект «Центр управления движения поездов», который реализуется в Актобе, Атырау, Мангистау, Уральске и Кызылорде и позволяет существенно увеличить гарантийные «плечи» следования вагонов. Проект предполагает изменение места работы и некоторых условий труда. Так, если работник при переезде теряет в заработной плате, железнодорожникам предлагается компенсационный пакет с выплатой соответствующей разницы за один год. Также этим работникам предложены иные компенсации, связанные с необходимостью переезда».

Важным аспектом, как сказали в пресс-службе КТЖ, является то, что оптимизация штата дает возможность повысить оплату труда в пределах существующих фондов заработных плат. В текущих финансовых условиях других источников повышения заработных плат у АО «НК «ҚТЖ« нет. Средняя заработная плата работников национальной железнодорожной компании отстает от среднереспубликанской по отрасли «промышленность» на 20%, от РЖД - на 40%. До 2024 года, за счет программы мягкого высвобождения персонала, заработная плата работников АО «НК «КТЖ« вырастет минимум на 35%. За счет созданных резервов в 2019 году был обеспечен рост заработной платы на 5% с 1 января 2020 года, внедрены такие инструменты премирования за КТУ (коэффициент трудового участия) для монтеров путей, премирования за отраслевые соревнование и другие.