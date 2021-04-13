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    22:17, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Массовые застолья продолжают устраивать в столичных барах во время карантина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане в ходе проверок мобильные группы заходят в увеселительные заведения, объекты общественного питания, сауны, бани, предупреждая владельцев о действующих карантинных мерах, а также выявляют факты нарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    Так, в ходе проверки в выходные дни в ночное время работали 35 объектов предпринимательства.

    В одном из баров по улице Желтоксан в 00:24 часов находились более 100 клиентов, собравшихся по разному поводу. Больше половины зала справляли именины.

    Кроме того, в ходе проверки, выяснялось, что в отношении заведения ранее уже несколько раз было вынесено постановление о наложении административного штрафа за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, предусмотренного статьей 425 КРКоАП. Но, несмотря на это, бар продолжал работать и нарушать требования карантинного режима.

    Той же ночью по улице Кенесары осуществлял свою деятельность бар, где отдыхали около 70 человек. По решению суда деятельность бара ранее была приостановлена сроком на один месяц, однако с началом работы администрация бара опять начала нарушать карантинные меры, принимая посетителей ночью.

    Собранные материалы в отношении всех нарушителей направлены в управление санитарно-эпидемиологического контроля для принятия процессуального решения.


    Теги:
    МВД РК Коронавирус в РК Закон и право Бизнес Астана Общество Правоохранительные органы
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