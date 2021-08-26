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Массовые тренировки онлайн прошли в Казахстане

26 Августа 2021 21:50
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Массовые тренировки онлайн прошли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством информации и общественного развития РК совместно с Национальным дельфийским комитетом в рамках реализации проекта по популяризации и развитию массового спорта и физической культуры среди молодежи страны «Fitness Park KZ» проведены массовые онлайн- и офлайн-тренировки в городах Нур-Султан, Алматы и Алматинской и Северо-Казахстанской областях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИОР РК.

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В рамках проекта разработана методика и программа продвижения массового спорта «Fitness park KZ».

Для занятия спортом онлайн представлены 10 видео мастер-классов.

Так, по ссылке можно ознакомиться с видео по силовым и функциональным тренировкам.

Благодаря им участники могут освоить комплекс упражнений по аэробике, плиометрике, кардио, фукциональным, силовым и боевым видам спортнагрузки, а также получить мотивацию для занятий спортом на ежедневной основе.

До конца текущего года запланированы массовые спортивные мероприятия во всех регионах страны. Мероприятия по популяризации массового спорта и физкультуры среди молодежи будут продолжать реализовываться в следующем году.



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