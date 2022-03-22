Массовые народные гуляния в честь Наурыза проходят в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане отмечают самый главный весенний праздник, олицетворяющий пробуждение всего окружающего мира. Считается, что щедрое празднование Наурыза принесет в дом изобилие и успех на целый год. Поэтому атмосфера праздника царит на всей территории региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Во всех городах и районах Восточного Казахстана проходят массовые гуляния. В Глубоковском районе был организован праздничный концерт. Весеннее настроение жителям района подарили учащиеся и учителя музыкальной школы, они же продемонстрировали один из обычаев нашего народа – обряд «Тұсау кесу». А среди жителей района состоялись соревнования и конкурс на самый вкусный наурыз коже, без которого не обходится ни один праздник. В Бородулихинском районе Наурыз отметили с девизом «Главный весенний праздник для детей». Поэтому для юных жителей района меценаты привезли подарки и представили для ребят концертную программу. В Бескарагайском районе в рамках акций «Бақытты отбасы» и «Адаллар ардақтайық» поздравили многодетные семьи и ветеранов труда. Им были вручены социальные наборы продуктов питания и другие подарки.

На центральной площади Урджарского района на радость жителям установили юрты, украшенные в национальном стиле, а также провели театрализованное представление. Урджарцы приняли участие в соревнованиях по казакша курес, а также в национальных играх. Кроме этого, в районе была организована праздничная ярмарка.

В Маркакольском районе на площади для жителей накрыли большой дастархан, главным украшением которого стал, конечно же, наурыз коже. Здесь же развернулись массовые гуляния с юрточным городком, традиционными играми по перетягиванию каната, рукопашному бою, а также концертом с участием этнокультурных объединений.

Национальные состязания, театральные постановки, концертные программы продолжатся в районах на протяжении всего дня.