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Массовые мероприятия запретили во время Рамазана и Пасхи в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
12 Апреля 2021, 19:23
Массовые мероприятия запретили во время Рамазана и Пасхи в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области Айнагуль Мусиной №15, регламентирующее работу религиозных объектов в период празднования Рамазана и Пасхи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому документу, в Акмолинской области разрешена деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м на человека, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе жума намазов, тарауих, айт-намазов и ауызашар, а также торжественных богослужений и мероприятий в период празднования Пасхи.

Работа расположенных в религиозных объектах общепитов тоже находится под запретом. Постановление вступило в силу 12 апреля с момента его подписания.

Напомним, Акмолинская область продолжает пребывать в «красной» зоне. С 11 апреля в силу вступило в силу новое постановление главного государственного санитарного врача региона Айнагуль Мусиной №14 «Об усилении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области». Постановлением также была разрешена деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) без проведения коллективных мероприятий.


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