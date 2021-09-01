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Массовые мероприятия проводили в столице, несмотря на запрет

1 Сентября 2021 19:26
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Массовые мероприятия проводили в столице, несмотря на запрет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мониторинговые группы столицы продолжают работу в круглосуточном усиленном режиме. Ежедневно на объектах предпринимательства выявляются десятки нарушений карантина. За прошедшие сутки, 31 августа несоблюдение ограничительных мер зафиксировали в 6 заведениях города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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В районе Есиль в баре «Chechil Pub» персонал не соблюдал масочный режим.

Мониторинговая группа района Сарыарка пресекла проведение мероприятия с массовым скоплением людей в ресторане «Koonjoot».

Установленный режим работы был нарушен в караоке-клубах «Сова» и «Janym Soul», расположенных в Алматинском районе.

В районе Байконыр цветочный магазин «Наз» проводил массовое мероприятие с раздачей цветов. Также режим карантина не соблюдался в магазине «JJJ».

Материалы, собранные в отношении нарушителей переданы соответствующим уполномоченным органам в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия административных мер.

Стоит отметить, что эпидемиологическая ситуация в столице остается нестабильной. Ежедневно фиксируются все новые случаи заражения КВИ. В связи с этим горожанам, а также объектам предпринимательства Нур-Султана следует строго соблюдать саннормы и требования карантина.


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