Массовые мероприятия будут ограничены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичных организациях образования ограничили массовое посещение в период проведения мероприятий с участием детей в рамках празднования 8 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования города Нур-Султан.

«В целях предотвращения распространения вирусных инфекций (ОРВИ, гриппа) управлением образования города Нур-Султан рекомендовано организациям образования ограничить массовое посещение в период проведения мероприятий с участием детей в рамках празднования 8 марта. Мероприятия проводятся по плану, но рекомендовано избегать большого скопления людей», - сказано в сообщении управления образования.