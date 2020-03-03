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Массовые мероприятия будут ограничены в Нур-Султане
3 Марта 2020 14:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичных организациях образования ограничили массовое посещение в период проведения мероприятий с участием детей в рамках празднования 8 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования города Нур-Султан.
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«В целях предотвращения распространения вирусных инфекций (ОРВИ, гриппа) управлением образования города Нур-Султан рекомендовано организациям образования ограничить массовое посещение в период проведения мероприятий с участием детей в рамках празднования 8 марта. Мероприятия проводятся по плану, но рекомендовано избегать большого скопления людей», - сказано в сообщении управления образования.
Ключевые слова: Нур-Султан, Образование,
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