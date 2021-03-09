РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:00, 09 Март 2021 | GMT +6

    Массовые катания на коньках возобновили во Дворце спорта в Петропавловске

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, во Дворце спорта, возобновили массовые катания на коньках. Для посещения ледового катка необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации администрации спортивного объекта, максимальное количество билетов на один сеанс катания – 50 штук. В день – по три-четыре сеанса продолжительностью один час. Чтобы покататься на коньках, билеты желательно приобрести заранее. Расписание можно посмотреть на сайте или странице Дворца спорта в социальных сетях.

    «Обязательным условием присутствия на сеансах массового катания является прохождение термометрии, соблюдение социальной дистанции, использование индивидуального средства защиты - маска, респиратор - на протяжении всего времени нахождения на катке и внутри Дворца спорта», - проинформировали в администрации.

    Без средств индивидуальной защиты в спортивный объект не запустят.

    Северо-Казахстанская область по распространению коронавируса с 21 февраля находится в «зеленой зоне».

    С 1 марта главный санитарный врач области разрешил проведение спортивных мероприятий и тренировок.



    Теги:
    Здравоохранение Спорт Северо-Казахстанская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:50
    Казахстанские боксеры сразятся за выход в финал на Азиаде
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!