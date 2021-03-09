Массовые катания на коньках возобновили во Дворце спорта в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, во Дворце спорта, возобновили массовые катания на коньках. Для посещения ледового катка необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации администрации спортивного объекта, максимальное количество билетов на один сеанс катания – 50 штук. В день – по три-четыре сеанса продолжительностью один час. Чтобы покататься на коньках, билеты желательно приобрести заранее. Расписание можно посмотреть на сайте или странице Дворца спорта в социальных сетях.

«Обязательным условием присутствия на сеансах массового катания является прохождение термометрии, соблюдение социальной дистанции, использование индивидуального средства защиты - маска, респиратор - на протяжении всего времени нахождения на катке и внутри Дворца спорта», - проинформировали в администрации.

Без средств индивидуальной защиты в спортивный объект не запустят.

Северо-Казахстанская область по распространению коронавируса с 21 февраля находится в «зеленой зоне».

С 1 марта главный санитарный врач области разрешил проведение спортивных мероприятий и тренировок.



