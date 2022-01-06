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    17:19, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Массовые беспорядки в РК: более 80 предпринимателей обратились за помощью в Нацпалату

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» озвучили статистику пострадавших от массовых беспорядков предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неполные сутки в НПП обратилось 84 предпринимателя, которые сообщили об ущербе. Это алматинские предприниматели, один предприниматель из Тараза», - сообщили в пресс-службе Нацпалаты.

    Сумма ущерба пока не подсчитана.

    Согласно предоставленной информации, разграблены продуктовые магазины, фитнес-залы, точки общепита, ломбарды. В Нацпалате просят предпринимателей обращаться в колл-центр по специально заведенным номерам, а также делать фото и видео фиксацию пострадавших точек:

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    Теги:
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