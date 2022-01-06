Массовые беспорядки в РК: более 80 предпринимателей обратились за помощью в Нацпалату

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» озвучили статистику пострадавших от массовых беспорядков предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неполные сутки в НПП обратилось 84 предпринимателя, которые сообщили об ущербе. Это алматинские предприниматели, один предприниматель из Тараза», - сообщили в пресс-службе Нацпалаты.

Сумма ущерба пока не подсчитана.

Согласно предоставленной информации, разграблены продуктовые магазины, фитнес-залы, точки общепита, ломбарды. В Нацпалате просят предпринимателей обращаться в колл-центр по специально заведенным номерам, а также делать фото и видео фиксацию пострадавших точек:

87784101784

87784101736

87784101758

87781897134

87781087589

87751261839