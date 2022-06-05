Массовую переправу сайгаков через реку засняли на видео на западе Казахстана

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На видео, которое распространяется в социальных сетях, попала массовая переправа сайгаков через реку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пишут пользователи социальных сетей, видео снято егерем Тургайского резервата на реке Тургай в Иргизском районе Актюбинской области.

«Численность популяции сайгаков в 2022 году составила 1 318 000 особей. Прирост 56% по сравнению с 2021 годом (842 тыс.)», – сообщал ранее экоактивист Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook.

По его данным, численность уральской популяции сайгаков в этом году достигла 801 000 особей, устюртской – 28 000 и бетпакдалинской – 489 000.

Экоактивист проинформировал, что с 1 июля 2022 года начнет свою работу Бокейординский государственный природный резерват по охране сайгаков.