Массовую гибель тюленей расследуют в Мангистауской области

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях специалистами Минэкологии была выявлена информация о том, что на побережье Каспийского моря в районе водозаборной дамбы месторождения «Каражанбас» обнаружено около 50-ти туш мертвых тюленей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК.

«На предполагаемое место гибели оперативно выехали государственные инспектора Управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

Согласно утвержденного Плана взаимодействия сотрудников с заинтересованными государственными органами при обнаружении угрозы и массовой гибели водных животных на 2021-2022 годы, с целью создания Рабочей группы о данном факте были оперативно оповещены правоохранительные и природоохранные структуры области, органы прокуратуры, ветеринарии, местного исполнительного органа, экологии и чрезвычайных ситуаций», - сообщили в ведомстве.

По информации Комитета, по состоянию на 23-00 часов 26 апреля 2022 года, обнаружено 22 туши мертвых тюленей, которые находятся в различных местах, удаленных друг от друга. Сотрудниками инспекции устанавливается, подлежат ли тушки животных лабораторному обследованию для установления причин гибели, так как туши в разложенном состоянии.

«В настоящее время инспекторами управления рыбной инспекции по Мангистауской области совместно с егерской службой субъектов рыбного хозяйства обследуется береговая зона и другие участки Каспийского моря с целью выявления других фактов выброса и обнаружения мертвых животных. Для проведения лабораторных исследований, сотрудниками инспекции оперативно отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей, а также сами тушки тюленей для передачи сотрудникам департамента экологии и ветеринарной службы, которыми 27 апреля текущего года планируется выезд на место гибели животных», - сообщили в Комитете рыбного хозяйства.

О данном факте также оповещены работники лаборатории Института микробиологии и вирусологии Комитета науки МОН РК, а также Западно-Казахстанского учреждения «Институт гидробиологии и экологии».

Мониторинг побережья продолжается, информация будет обновляться по мере поступления, добавили в пресс-службе Комитета.