Массовую гибель рыб зафиксировали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Мертвую рыбу обнаружили в пруду в районе Глубокое Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Зайсан-Иртышской межобластной бассейновой инспекции Комитета рыбного хозяйства, массовая гибель рыб зафиксирована в водоеме, расположенном в селе Ушанов.

«Площадь пруда составляет 1,8 гектара. На место происшествия сразу же выехали специалисты инспекции и провели мониторинг. Инспекторы собрали 40 килограммов мертвого карася. Также были взяты пробы рыбы и воды для проведения исследовательских работ», - говорится в сообщении.

Экологи сделали замеры показателей кислорода и температуры. В соответствии с санитарными нормами тушки рыб утилизировали.