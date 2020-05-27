Массовую гибель форели расследуют в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области стражи порядка расследуют уголовное дело по факту гибели 8500 особей форели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В дежурную часть Талгарского районного управления полиции поступило заявление директора форелевого хозяйства о том, что в искусственном водоеме в результате прекращения подачи воды погибло 8500 особей искусственно разводимой пресноводной форели. Приблизительный ущерб, со слов директора, составляет около 9 миллионов тенге.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 204 ч. 1 УК РК «Неосторожное уничтожение чужого имущества».

«Для определения точной суммы ущерба по делу назначены соответствующие экспертизы. Форель - рыба семейства лососевых. Ее природная среда обитания - горные реки, поэтому, она нуждается в чистой проточной воде. Оптимальная температура для выращивания - около 16-19 градусов. Уже при двадцати градусах рост замедляется, а еще выше - рыба начинает погибать. Чувствительность форели к теплу настолько велика, что ее не рекомендуется брать в руки без особых перчаток - обычная температура тела может нанести рыбе ожоги. Поэтому очень важен постоянный приток свежей воды. В нашем случае рыба погибла в результате неосторожного перекрытия шлюза», - рассказал начальник управления полиции Талгарского района полковник полиции Ерлан Касым.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в перекрытии шлюза подачи воды 37-летний житель города Талгара, которому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.



