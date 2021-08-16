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Массовую драку устроили отдыхающие на Алаколе

16 Августа 2021 18:25
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Массовую драку устроили отдыхающие на Алаколе

ТАЛДЫКОРГАН - АЛМАТЫ - КАЗИНФОРМ - На побережье озера Алаколь в Алматинской области произошла массовая драка среди отдыхающих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Конфликт случился в одном из кафе в селе Акши.

По данным департамента полиции Алматинской области, инцидент произошел в ночь с 15 на 16 августа на Алаколе в так называемом «Аура баре», куда приезжает большое количество отдыхающих.

«Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК- «Хулиганство». Ведется розыск тех лиц, кто спровоцировал конфликт. Стоит отметить, что очевидцы или пострадавшие по факту групповой потасовки в полицию пока не обращались», - сообщили в ведомстве.

По информации полиции, заявление в полицию написали в администрации кафе. Идет расследование.


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#Алматы   #Алматинская область   #Происшествия   #Алаколь  
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Автор:

Гульзат Сахова

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