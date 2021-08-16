Массовую драку устроили отдыхающие на Алаколе

ТАЛДЫКОРГАН - АЛМАТЫ - КАЗИНФОРМ - На побережье озера Алаколь в Алматинской области произошла массовая драка среди отдыхающих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конфликт случился в одном из кафе в селе Акши.

По данным департамента полиции Алматинской области, инцидент произошел в ночь с 15 на 16 августа на Алаколе в так называемом «Аура баре», куда приезжает большое количество отдыхающих.

«Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК- «Хулиганство». Ведется розыск тех лиц, кто спровоцировал конфликт. Стоит отметить, что очевидцы или пострадавшие по факту групповой потасовки в полицию пока не обращались», - сообщили в ведомстве.

По информации полиции, заявление в полицию написали в администрации кафе. Идет расследование.