Массовую драку рабочих в Нур-Султане прокомментировали в полиции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях, в частности в Instagram распространилось видео массовой драки рабочих на строительном объекте. Инцидент прокомментировали в пресс-службе столичного департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлено видео, где происходит драка между рабочими на строительном объекте. Установлено, что инцидент произошел 6 августа текущего года в дневное время на территории строительного объекта по улице Ш. Калдаякова. Между бригадами строителей произошла словесная перепалка, переросшая в драку», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Все участники инцидента установлены и доставлены в отдел полиции для разбирательства.
«В момент происшествия вызовов на канал 102 не поступало. По факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование», - добавили в полиции.
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