Массовое захоронение на месте снесенных домов обнаружили в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Полиция расследует массовое захоронение, обнаруженное на месте снесенных домов в центре Уральска. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на uralskweek.kz.

Видео, где рассказывается о большом количестве человеческих останков на месте снесенных двух частных домов в старой части города, попало в редакцию «Уральской недели». Человек, который делал видеозапись, рассказывает, что при сносе старых домов по улице Пугачева экскаватор вырыл до двух десятков черепов и костей. История выглядит драматичной и криминальной — останки еще нескольких людей были найдены на месте выгребной ямы и еще одного — на чердаке, — сообщил автор видео.

Как выяснилось, полиция еще 7 октября зарегистрировала дело по факту смерти лица. На указанное место выезжала следственно-оперативная группа, сотрудники полиции осмотрели место и изъяли кости.

На участке между домами 33 и 34 по ул. Пугачева ТОО «Тауекель» проводит подготовительные работы — ров котлована для строительства многоэтажного дома. При осуществлении данных работ весь мусор грузовыми автомашинами вывозился в район телецентра, д/о «Зенит», сообщили в полиции.

Полиция в рамках расследования уголовного дела допросила в качестве свидетеля автора снятого видео — 53-летнего Р. Ефарова. Он сообщил, что пришел на место строительных работ для того, чтобы поискать антиквариат – монеты. Но обнаружил человеческие останки и сделал видеозапись на свой мобильный телефон.

В ходе дальнейшего разбирательства полиция установила еще одного свидетеля — В. Целикова, который живет в районе телецентра д/о «Зенит». 17 октября он, по его объяснениям, пришел на место разгрузки грузовых автомашин, чтобы набрать израсходованный строительный материал, и обнаружил человеческие останки, которые собрал. Полиция изъяла у Целикова 11 черепов и более 300 костей.

Полиция направила обнаруженные человеческие останки на судебную экспертизу.

По результатам экспертизы по уголовному делу будет принято законное процессуальное решение. Если останкам больше 60 лет, дело будет прекращено, говорят в полиции.

Случаи, когда горожане, копая траншеи для труб, погребов или закладывая фундамент дома, находят старые захоронения в Уральске, не редкость. В начале XX века в городе действовало 17 церквей, возле которых, как правило, располагались кладбища, два молельных дома, два монастыря и духовные училища.