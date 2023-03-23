Массовое строительство жилья началось в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В 11 провинциях юга и юго-востока Турции планируется построить за год 46 300 жилых построек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум заявил о начале строительства 46 300 единиц жилья в 11 провинциях Турции, пострадавших от разрушительных землетрясений 6 февраля.

Глава ведомства заверил, что пострадавшие от землетрясений жители юга и юго-востока страны будут обеспечены жильем в течение одного года.

По его словам, с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится церемония закладки фундаментов первых жилых домов.

«Даем слово - Анатолия будет вновь развиваться. Жители вновь будут встречать весну мирно и спокойно. Дома будут переполнены счастьем. С участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана будет заложен фундамент домов в рамках первого этапа масштабного строительства, предполагающего возведение 17 902 единиц жилья, 7 353 из которых построят в эпицентре бедствия - провинции Кахраманмараш», - написал Мурат Курум.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек. Материальный ущерб от землетрясений составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов).

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч.