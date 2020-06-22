Массовое столкновение машин в Павлодаре: водитель обманул дорожную полицию

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре, на самом длинном проспекте городе, столкнулись четыре легковых автомобиля, пострадали двое детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтобы избежать наказания за дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких машин, водитель ввёл в заблуждение стражей правопорядка, сказав, что в его авто врезалась другая машина», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области, уточнив, что за нарушение правил дорожного движения в отношении водителя машины «Volkswagen Passat» возбуждено административное производство.

ДТП с участием четырёх машин случилось 14 июня примерно в 17:10 на проспекте Назарбаева. По словам одного из участников аварии, неизвестный водитель на машине «KIA» ехал по проспекту и, не выдержав безопасную скорость, въехал в его автомобиль «Volkswagen Passat», который двигался попутно впереди и остановился перед светофором.

«Из-за столкновения он, продолжив движение, совершил столкновение с впереди ехавшей автомашиной «Toyota». Данная автомашина, продолжив движение, столкнулась с машиной марки «Renault», которая затем совершила столкновение с машиной марки «Toyota», - описали эту цепочку полицейские. - В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние пассажиры автомашины «Volkswagen Passat»: девочка, 2004 года рождения, и мальчик, 2012 года рождения, обратились за медицинской помощью».

Полиция нашла водителя «KIA». Он рассказал, что не имеет отношения к этому ДТП. В качестве доказательства показал запись с видеорегистратора своего авто. На ней видно, как 14 июня водитель едет автомобиле «KIA» по проспекту Назарбаева, перед светофором впереди ехавший «Volkswagen Passat» сталкивается с «Toyota».





«Водитель вовремя среагировал, остановился, чтобы предотвратить столкновение с данными авто, а затем, объехав их, продолжил движение. Как установлено, на самом деле виновником данного ДТП оказался водитель автомашины «Volkswagen Passat», - подвели итоги расследования стражи порядка. - Чтобы уйти от ответственности и избежать наказания, водитель ввёл в заблуждение стражей правопорядка».

Для принятия решения материал будет направлен в суд.

Видео пресс-службы ДП Павлодарской области