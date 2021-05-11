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Массовое производство собственной вакцины «Ков Иран Баракат» началось в Иране

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Мая 2021, 19:45
Массовое производство собственной вакцины «Ков Иран Баракат» началось в Иране

ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ - Во вторник в иранской провинции Алборз стартовало массовое производство отечественной вакциной от COVID-19 «Ков Иран Баракат». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

«На первом этапе, серийное производство вакцины «Ков Иран Баракат« составляет 10 млн. доз до середины июня», - сказал губернатор провинции Алборз Азизолла Шахбази на церемонии открытия первой линии серейного производства «Ков Иран Баракат» на фармацевтическом заводе «Штаб-квартиры для исполнения распоряжений имама».

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 2 673 219. число летальных исходов — 75 261. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 2 127 192 случая выздоровления среди заразившихся.



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