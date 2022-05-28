28 Мая 2022 20:26

Массовое отравление в Павлодарской области: врачи борются за жизнь двоих пострадавших

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Семь человек отравились неизвестной жидкостью в селе Иртышск, за жизнь двоих сельчан борются врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из семерых человек один пострадавший перевезен в горбольницу, и еще один находится в крайне тяжелом состоянии.

«Всего 7 пострадавших. Три гражданина скончались дома. Четыре человека были доставлены в Иртышскую районную больницу», - сообщили журналистам в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

Из доставленных в больницу Иртышского района 1 пострадавший умер в приемном покое, 1 скончался в реанимации.

«Один гражданин транспортирован в третью городскую больницу, один пациент находится в крайне тяжёлом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», - добавили в облздраве.

Ранее в департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что насмерть отравились неизвестной жидкостью пятеро сельчан.