30 Мая 2022 12:30

Массовое отравление в Павлодарской области: начато досудебное расследование

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование начали по факту отравления семи человек неизвестной жидкостью в Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе выяснения обстоятельств полицией установлено, что 26 мая жители села Иртышск употребили неизвестную жидкость; в результате скончались 7 человек. Назначены судебно-медицинские экспертизы, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Установлено, что жидкость неизвестного происхождения хранилась у жителя Иртышского района в емкости, которая изъята полицией».

По данным стражей порядка, по остаткам неизвестной жидкости тоже назначена экспертиза.

«Начато досудебное расследование по статье 306 части 3 УК Республики Казахстан «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека», - добавили в ДП.

Ранее сообщалось, что 27 мая в селе Иртышск обнаружены тела хозяина 1955 года рождения и его 32-летнего сына. 28 мая в 07:15 в районной больнице скончался сельчанин 1975 года рождения, в 18:00 здесь умер еще один мужчина 1969 года рождения. В этот же день в 07:24 в доме найдено тело пенсионера 1957 года рождения. Всего тогда насмерть отравились пять человек. Позже один человек был транспортирован в третью городскую больницу, один пациент был в крайне тяжелом состоянии.