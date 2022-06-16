16 Июня 2022 11:44

Массовое отравление в Нур-Султане: количество пострадавших достигло 98 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Количество пострадавших от пищевого отравления в одном из заведений общественного питания Нур-Султана достигло 98 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 9 часов 16 июня зарегистрировано 7 новых фактов. Итого 98 случаев», - сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана.

Ранее сообщалось, что экстренные извещения из лечебных организаций города о регистрации пищевых отравлений поступили 9 и 10 июня.

Информация о массовом пищевом отравлении была направлена в управление полиции Байконырского района столицы. В итоге было заведено уголовное дело. 10 июня началась проверка. Выяснилось, что фактическая мощность объекта не соответствовала заявленной, весь технологический процесс велся в одном помещении кухни, не соблюдалась поточность технологических процессов, не были выполнены требования к маркировке, использованию и хранению разделочного инвентаря, при хранении готовой пищевой продукции и продовольственного сырья не соблюдался принцип товарного соседства, не велся журнал осмотра персонала на наличие гнойничковых и инфекционных заболеваний.