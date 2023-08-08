Массовое отравление в Карагандинской области: состояние двух детей остается крайне тяжелым

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Ажар Гиният объяснила, почему некоторые ребята, пострадавшие при отравлении в Центре оказания социальных специальных услуг, все еще находятся в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из 14 детей, поступивших из Центра оказания социальных специальных услуг Карагандинской области, на сегодня 7 детей выписаны. 6 детей находятся в отделениях реанимации. У 4 детей состояние остается тяжелым с некоторой положительной динамикой. Состояние двух детей остается крайне тяжелым. Тяжесть состояния обусловлена неврологическим дефицитом и интоксикационным синдромом, дыхательной недостаточностью», - сказала на заседании Правительства Ажар Гиният.

По ее словам, до поступления информации о данном инциденте Министерством здравоохранения в экстренном порядке был организован выезд республиканских детских специалистов, обеспечено оказание интенсивной терапии, организованы расширенные консилиумы профильных специалистов республиканских и областных уровней. Министерством продолжается мониторинг состояния пострадавших детей и оказание им медицинской помощи.

Ранее глава Минздрава назвала предварительную причину смертельного отравления детей в Караганде.