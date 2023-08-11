Массовое отравление студентов в Рудном: осуждена арендовавшая столовую предпринимательница

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Предпринимательница, арендовавшая столовую в рудненском колледже, где произошло массовое отравление студентов, приговорена к 2 годам ограничения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Костанайскую областную прокуратуру.



20 апреля прошлого года в Рудненском горно-технологическом колледже произошло пищевое отравление 14 студентов.

«По данному факту под надзором прокуратуры проведено досудебное расследование, в ходе которого установлено, что руководитель ТОО «S-Salta» Шугубаева С.А., игнорируя принятые обязательства, допустила нарушение санитарных норм, что привело к массовому отравлению. Кроме того, выявлена причастность руководителя ТОО «S-Salta» к незаконному использованию заведомо подложных документов, а именно личных медицинских книжек о прохождении медицинского обследования»,- сообщили в ведомстве.

Прокуратурой города Рудный по завершению расследования уголовное дело было направлено в суд и поддержано государственное обвинение.

«7 августа 2023 года приговором суда Шугубаева С.А. признана виновной в использовании подложных документов и нарушении санитарных правил и была приговорена к 2 годам ограничения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года»,- отметили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что более 70 студентов Рудненского горно-технологического колледжа отравились в местной столовой. Пострадавшие обратились в медучреждения города с жалобами на тошноту и рвоту.

Позже была начата проверка работы столовой колледжа из-за отравления студентов.