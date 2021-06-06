Массовое отравление строителей в Атырау: в столовой выявлены нарушения
Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области, предварительная проверка показала, что рабочие питаются в столовой ТОО «Bazis Construction». Однако кейтеринговой компанией по организации питания является другое предприятие.
В столовой не соблюдается поточность технологического процесса, не предусмотрены вспомогательные помещения, в холодильниках не соблюдается принцип товарного соседства. При этом сырые продукты хранятся вместе с готовой пищей, кухонный инвентарь не промаркирован и используется не по назначению. Также отсутствуют документы, удостоверяющие безопасность пищевой продукции.
На сегодня столовая закрыта. Проводятся дезинфекционные работы. Строители питаются в других столовых.
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