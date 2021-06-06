Массовое отравление строителей в Атырау: в столовой выявлены нарушения

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в столовой, где отравились строители интегрированного газохимического комплекса, выявлен целый ряд нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области, предварительная проверка показала, что рабочие питаются в столовой ТОО «Bazis Construction». Однако кейтеринговой компанией по организации питания является другое предприятие.

В столовой не соблюдается поточность технологического процесса, не предусмотрены вспомогательные помещения, в холодильниках не соблюдается принцип товарного соседства. При этом сырые продукты хранятся вместе с готовой пищей, кухонный инвентарь не промаркирован и используется не по назначению. Также отсутствуют документы, удостоверяющие безопасность пищевой продукции.

На сегодня столовая закрыта. Проводятся дезинфекционные работы. Строители питаются в других столовых.

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