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    22:42, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Массовое отравление строителей в Атырау: в столовой выявлены нарушения

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в столовой, где отравились строители интегрированного газохимического комплекса, выявлен целый ряд нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области, предварительная проверка показала, что рабочие питаются в столовой ТОО «Bazis Construction». Однако кейтеринговой компанией по организации питания является другое предприятие.

    В столовой не соблюдается поточность технологического процесса, не предусмотрены вспомогательные помещения, в холодильниках не соблюдается принцип товарного соседства. При этом сырые продукты хранятся вместе с готовой пищей, кухонный инвентарь не промаркирован и используется не по назначению. Также отсутствуют документы, удостоверяющие безопасность пищевой продукции.

    На сегодня столовая закрыта. Проводятся дезинфекционные работы. Строители питаются в других столовых.

    Фото: иллюстративное


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Происшествия
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